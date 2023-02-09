В Вологде начали принимать заявки на «Лыжню России 2023»

Прием заявок на участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2023» начался в Вологде

В Вологде соревнования пройдут 11 февраля на стадионе «Локомотив» и в селе Молочное. Заявку на участие можно подать до 10 февраля включительно по адресу: ул. Козленская, 33 (3 этаж направо) с 15:30 до 18:30 или пройти электронную регистрацию на сайте orgeo.ru. Также зарегистрироваться можно будет и в день соревнований с 8:30 до 11:30 на площадках гонки.

«В этом году кроме очной и электронной регистрации индивидуальных участников рассмотрели и возможность подачи коллективной заявки. Ее можно отправить на почту: [email protected]. Для участников „Лыжни России 2023“ предусмотрены две дистанции: 5 километров и специальный забег на 2023 метра. В гонке могут принять участие все желающие», — рассказал начальник Управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

В рамках «Лыжни России» также пройдет эстафета Спартакиады трудовых коллективов сезона 2023. Гонки среди женщин и мужчин пройдут на дистанции в 1 и 2 километра.

Для участия в соревнованиях вологжанам необходимо представить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, детям до 18 лет нужно показать организаторам справку о допуске от врача. По итогам забега участники, показавшие лучшие результаты будут отмечены дипломами и медалями.