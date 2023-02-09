В Вытегре грузовик выехал на тротуар и сбил двух женщин

В Вытегре в результате ДТП пострадали две женщины

Происшествие случилось вечером 8 февраля на Архангельском тракте у первого дома.

«По предварительным данным, мужчина 1985 г. р., управляя автомашиной КамАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося попутного автомобиля ВАЗ „Нива“ и допустил с ним столкновение. В дальнейшее водитель грузовика совершил выезд на тротуар, где допустил наезд на двух женщин 1960 г. р. и 1982 г. р. Женщины госпитализированы», — сообщают пресс-служба УМВД Вологодской области.