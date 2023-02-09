Череповецкий «Алмаз» уступил МХК «Спартак» в матче Молодёжной хоккейной лиги.
Череповчане открыли счёт в середине первого периода, в формате 3×5 Никита Всеволодов убежал один на один с вратарем соперника и отправил шайбу прамо между щитков, как говорится «в домик». «Спартаковцы» отыгрались в начале второго периода, а затем случился курьёз, судьи определили у «Спартака» удаление, череповчане решили снять вратаря, заменив его шестым полевым игроком, в это время все тот же Всеволодов неудачно отдал пас назад, и шайба улетела в незащищенные ворота. В хоккее автоголов не бывает и эта шаба была записана на «спартаковца» Артёма Дидковского. Окончательный счёт хозяева установили в третьем периоде, поражение «Алмаза» — 1:3.
Это уже третье поражение «Алмаза» от МХК «Спартак» в текущем сезоне. Игры в Череповце, в октябре завершились в овертайме 4:5 и 3:4. Но шанс отыграться и одержать хотя бы одну победу у череповчан будет уже сегодня, когда команды проведут ещё один матч.
Так же накануне стало известно что Олег Батагов покидает систему «Северстали». Олег провел за «Алмаз» 202 матча, в которых набрал 75 (36+39) очков по системе гол+пас.
Череповецкий «Алмаз» уступил МХК «Спартак» в матче Молодёжной хоккейной лиги
Череповецкий «Алмаз» уступил МХК «Спартак» в матче Молодёжной хоккейной лиги.
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