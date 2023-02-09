Храм в селе Покровском Вологодского района хотели передать церкви, однако суд не разрешил

09.02.2023 [Общество]

В Вологде 14-й апелляционный суд рассмотрел дело о передаче храма Покрова на Пучке религиозной организации.

Храм Покрова на Пучке, 1781 г., расположен в деревне Покровское Вологодского района, и поставлен под государственную охрану как объект культурного наследия федерального значения постановлением Совета Министров РСФСР в 1960 году.

Росимущество закрепило данный объект на праве оперативного управления за федеральным учреждением «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», которое согласно Уставу выполняет задачи сохранения, эффективного использования и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Однако, агентство не согласилось с распоряжением Росимущества. 

По мнению учреждения, храм имеет религиозное назначение и подлежит передаче религиозной организации. Мнение учреждения поддержал Минкульт России, указав, что имущество религиозного назначения не может быть закреплено за агентством, поскольку исключает его использование для иных целей.

Но суд признал, что распоряжение Росимущества законно. 

«Закрепление находящегося в федеральной собственности имущества на праве оперативного управления за федеральными государственными учреждениями производится без согласия федеральных министерств. Требование федерального закона в отношении объектов религиозного назначения выполнено: на предложение Росимущества о принятии в собственность или безвозмездное пользование церкви Глава Вологодской митрополии ответил отказом. Отсутствие у учреждения финансирования и неудовлетворительное состояние здания церкви не являются препятствием для передачи имущества в оперативное управление, поскольку для решения именно этих проблем учреждено Агентство. Источник финансирования мероприятий по восстановлению и содержанию церкви остается прежним — федеральный бюджет. Суд также напомнил, что целевое использование здания церкви как памятника культуры заключается не только в отправлении религиозных служб, но и в создании условий для реализации конституционного права граждан на ознакомление и изучение культурного наследия народов России», — сообщили в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. 

Тэги: храмы, госимущсетво, памятники

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