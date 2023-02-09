Вологжанин не мог получить жизненно-важное лекарство так как в рецепте не было конкретного наименования

В прокуратуру города Вологды обратился горожанин, который не мог получить нужный ему рецепт, чтобы купить жизненно-важное лекарство.

Прокурорами было установлено, что врачом — терапевтом одной из поликлиник города Вологды в связи с имеющимся заболеванием гражданину назначено лекарственное средство по международному непатентованному наименованию, которое в свою очередь имеет несколько торговых наименований.

«Установлено, что заявителем лечащему врачу-терапевту сообщено о непереносимости лекарственного препарата по одному из торговых наименований. При этом принимая лекарственное средство с другим торговым наименованием заявитель указывал на улучшение состояния здоровья. Не смотря на то, что в соответствии с законодательством, при наличии медицинских показаний (в т. ч. индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется назначение и оформление назначения лекарственных препаратов по торговым наименованиям, лечащим врачом-терапевтом гражданину назначение лекарственных препаратов и оформление рецептурных бланков осуществлялось заявителю по международному непатентованному наименованию без указания конкретного торгового наименования», — сообщает прокуратура города Вологды.

Из-за нарушения вологжанин долго не мог получить нужный ему препарат. По результатам проверки заместителем прокурора г. Вологды главному врачу медицинской организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены.