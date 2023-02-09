Чиновника администрации Вологды привлекли к ответственности за ответ не по существу на обращение гражданина

В Вологде по результатам прокурорской проверки привлечен к ответственности и. о. начальника Административного департамента администрации г. Вологды привлечен. Чиновник нарушил порядок рассмотрения обращений граждан

«Прокуратура города Вологды на основании обращения местного жителя провела проверку соблюдения должностными лицами Администрации г. Вологды законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Установлено, что в Административный департамент Администрации г. Вологды в ноябре 2022 года поступило обращение заявителя, содержащее в том числе доводы о бездействии должностных лиц МКУ „Центр гражданской защиты горда Вологды“. По результатам рассмотрения обращения заявителю направлен ответ, который в нарушение требований законодательства не содержал в полном объеме информацию по существу поставленных в обращении вопросов», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В отношении и. о. начальника административного департамента было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). В результате чиновник был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Постановление суда в настоящее время не вступило в законную силу.