Банк «Открытие»: ипотечный рынок Санкт-Петербурга по итогам года вновь преодолеет уровень в полтриллиона рублей

09.02.2023 [Новости компаний]

По итогам 2023 года банки увеличат выдачи ипотеки жителям Петербурга на 10%. Таким образом они существенно отыграют прошлогоднее падение ипотечных продаж и вновь преодолеют знаковый рубеж в полтриллиона рублей. Такой прогноз в своем аналитическом обзоре дала территориальный менеджер по организации продаж ипотеки Северо-Западного филиала банка «Открытие» Маргарита Кирикова.

«Объем рынка ипотеки в Санкт-Петербурге за двенадцать месяцев прошлого года составил 476 млрд руб. против 566 млрд руб. в 2021 году. Таким образом, из-за весеннего падения объемов выдач ипотеки и чуть меньшего, чем ожидалось, роста ипотечного спроса в сентябре–октябре итоговый результат по году снизился на 16%, — отмечает Маргарита Кирикова. — Это чуть больше, чем в целом по стране. По итогам года в России банки выдали ипотечных кредитов на 4,8 трлн руб., что на 15,7% меньше результата 2021 года».

В целом на российском ипотечном рынке по итогам года эксперты ожидают роста выдач в диапазоне от 10% до 15%. Однако, если говорить о рынке Санкт-Петербурга, то, по оценке Маргариты Кириковой, следует ожидать восстановления в объеме около 50 млрд руб.

«Таким образом, выдачи ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге приблизятся к результату 2021 года, превысив уровень в 520 млрд руб. И во многом это по-прежнему будет связано с реализацией совместных программ застройщиков и банков, — уверена она. — Однако, по сути этот инструмент уже исчерпал себя как фактор роста. Да и начавшееся с начала года некоторое оживление на вторичном рынке не сможет придать рынку новое ускорение. Для того, чтобы рынок вышел на новые уровни, необходимо серьезное изменение соотношения цен на недвижимость и среднего уровня доходов петербуржцев».

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Тэги: ипотеки, банк Открытие

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