Череповецкие самбисты завоевали три медали на Первенстве СЗФО

Череповецкие самбисты завоевали три медали на Первенстве Северо-Западного ФО среди юношей 14-16 лет.



Соревнования прошли в деревне Борисовичи Псковского района с 3 по 5 февраля. В них приняли участие около 200 человек из Республики Карелия и Коми, Псковской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Архангельской областей.



Наш регион представляли воспитанники отделения самбо, Центра боевых искусств Череповца. Череповчане завоевали 1 «золотую» и 2 «бронзовых» медали. «Золотую» медаль в своей весовой категории одержал Никита Веричев, в финале болевым приемом череповчанин победил чемпиона России, получив в итоге путевку на Первенство страны. Иван Кузнецов и Евгений Рюмичев заняли третье место.



В общекомандном зачете сборная Вологодской области заняла 3 место.