Вытегорские экологи сделали 13 скамеек из пакетов и прочего мусора

13 скамеек сделали экологи Вытегры из пакетов и прочего мусора. Они планируют их подарить городу на юбилей.

Общественное экологическое движение «Вытегра — экология» сообщает, что за два месяца удалось собрать 516 килограммов пластикового мусора — пакетов, пленки, бутылок. Переработки его хватило, чтобы изготовит 13 уличных скамеек.

«Когда мы только начинали этот проект, то думали-гадали как насобирать нам нужное количество пакетов. Сбор продолжается и мы надеемся на продолжение этой идеи! Мы все помним, что в этом году Вытегре будет 250 лет! Пусть это тоже будет нашим подарком, подарком от жителей района, нашему любимому городу!», — сообщает группа ВК «Вытегра — экология».