В Череповце бывшая руководительница управляющих компаний пойдет в колонию за использование денег собственников

Череповецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя группы управляющих компаний «Металлург». Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиям с причинением существенного вреда правам и законным интересам организаций).

«Установлено, что в период с октября 2013 года по июль 2014 года местная жительница, являясь генеральным директором группы управляющих компаний „Металлург“, вопреки интересам возглавляемых организаций, использовала денежные средства, поступавшие от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах в счет оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, на иные цели, не связанные с оплатой коммунальных услуг. В частности на приобретение недвижимого имущества в г. Рыбинске Ярославской области, расчеты с подрядными организациями, оплату договоров оказания услуг», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Общая сумма ущерба от незаконных действий подсудимой превысила 175 млн рублей. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в настоящее время законную силу не вступил.