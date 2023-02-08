Житель Вожегодского района получил год ограничения свободы за угон машины знакомого

08.02.2023 [Общество]

В Вожегодском районе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в угоне автомобиля знакомого.

Установлено, что инцидент произошёл днём 4 августа в деревне Засухонская. Подсудимый рассказал, что был пьян и шёл в магазин за спиртным. По дороге он встретил потерпевшего, который предложил подвезти его на своём автомобиле ВАЗ-21013.

«По пути водитель остановился у одного дома и вышел из машины. Оставшись в салоне автомобиля один, он решил, что может сам съездить в магазин за спиртным», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе поездки подсудимый не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. Машина оказалась повреждена, но владелец не предъявил исковых требований и не настаивал на строгом наказании.

При таких обстоятельствах суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Тэги: угон, пьяный водитель, суд, приговор

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