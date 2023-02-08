Вологодские предприятия представят свои экологические практики на конкурсе «Вологодский зелёный бизнес»

В Вологде проводится конкурс «Вологодский зелёный бизнес» в рамках стратегии «ЭкоВологда», которая реализуется в областной столице. Конкурс организован по инициативе мэра города Сергея Воропанова.

Заявки принимаются до 31 марта от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, имеющих офисные или производственные помещения в Вологде. Организатором конкурса выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» при поддержке администрации города Вологды.

«Зелёная» корпоративная культура становится трендом в Вологде. В прошлом году мы провели первый конкурс «Зелёный офис», не ожидая большого отклика. Но мы ошиблись, в городе очень много организаций и предприятий, которые поддерживают экопривычки сотрудников. Раздельный сбор мусора, использование вторсырья, энергосберегающее освещение в помещениях, безотходное производство — бизнес включается в экоповестку. Поэтому мы приняли решение расширить номинации конкурса, включив в него не только офисы, но и производственные и другие помещения. Причем, предпринимателей, реализующих бизнес-проекты в области экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, мы готовы поддерживать. Для этого в 2023 году будет организован отдельный конкурс грантов, в рамках которого предприниматели смогут получить грант до 1 млн рублей. Об этом было заявлено в ходе прямого эфира по итогам Публичного отчета», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку и анкету участника с вопросами и вариантами ответов. Это дает организациям возможность посмотреть, на каком уровне экологического развития находится компания, а также как в дальнейшем применить указанные практики. В этом году было принято решение разделить номинации по численности сотрудников предприятий, чтобы условия для компаний-участников были равные. Объявлено четыре основные номинации:

— «Лучший вологодский зелёный бизнес (количество сотрудников до 100)»;

— «Лучший вологодский зелёный бизнес (количество сотрудников от 101 до 500)»;

— «Лучший вологодский зелёный бизнес (количество сотрудников от 501)»;

— «Лучшая вологодская зелёная муниципальная организация» (в данной категории принять участие могут школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, спортивные организации и так далее).

Также выделены специальные номинации: «Лучшая программа заботы о здоровье сотрудников в офисе/на предприятии», «Лучший экологический корпоративный проект», «Лучшая программа экологической мотивации сотрудников», «Лучшая внедрённая система РСО», «Эковолонтёрство». Организаторы отмечают, если предприятие предложит свой уникальный экологический проект, они готовы учредить отдельную номинацию.

Прием заявок продлится до 31 марта. Награждение победителей пройдет в рамках Международного экологического форума, который состоится в Вологде в апреле. Дополнительную информацию о конкурсе можно уточнитьпо телефону 8-800-200-16-77 или ознакомившись с положением.

Конкурс реализуется уже второй год, однако в 2022-м он имел другое название: «Вологодский зелёный офис». В прошлом году на конкурс заявились более 60 организаций.

Цель реализуемой в областной столице стратегии «ЭкоВологда» — сделать город к 2030 году одним из самых экологически чистых городов России. В рамках стратегии ведется работа по различным направлениям: экопросвещениевологжан, внедрение системы раздельного сбора мусора на территории города, сортировка отходов на промышленном уровне, внедрение электротранспорта, озеленение города, переход на строительство энергоэффективных домов, установка энергоэффективного уличного освещения и прочее.