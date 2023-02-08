Трое браконьеров из Чагодощенского района получили условный срок за загнанную и убитую лосиху

Бабаевским районным судом вынесен приговор в отношении троих жителей Чагодощенского района, которые сначала загнали, а потом убили лосиху.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области браконьеры использовали машины УАЗ «Хантер» и Мазда. Также в незаконной охоте участвовали собаки, европейские лайки по кличке Кучум, Бандит, Шакал. На каждой были одеты ошейники с GPS-передатчиками для определения места нахождения животных. Браконьеры, преследуя лосиху при помощи охотничьих собак, выгнали ее из леса, а потом один из них с 30 метров застрелил животное. Тушу перевезли по месту жительства одного из осужденных и разделали.

Трое мужчин были признанны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 «Незаконная охота», ч.1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение. перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

«Трушников А. в судебном заседании вину не признал. Пушкин В. вину в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ, не признал, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ, признал частично. Пушкин С. вину в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ, не признал, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ, признал полностью», — уточняют в пресс-службе судов Вологодской области.

Бабаевский районный суд признал подсудимых виновными и по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначил им наказание в виде лишения свободы сроком три года два месяца условно, с испытательным сроком один год четыре месяца.