В Соколе двух человек спасли из пожара в доме № 11 на улице Некрасова.

Сообщение о возгорании поступило 7 февраля в 16:30. Загорелась двухуровневая квартира, расположенная на первом и втором этажах. Общая площадь пожара составила 44 квадратных метра. Одного из спасённых госпитализировали с ожогами. Ещё три человека, находившихся в доме, сами вышли на улицу до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.