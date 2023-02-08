В Соколе двух человек спасли из пожара

08.02.2023 [Происшествия]

В Соколе двух человек спасли из пожара в доме № 11 на улице Некрасова.

Сообщение о возгорании поступило 7 февраля в 16:30. Загорелась двухуровневая квартира, расположенная на первом и втором этажах. Общая площадь пожара составила 44 квадратных метра. Одного из спасённых госпитализировали с ожогами. Ещё три человека, находившихся в доме, сами вышли на улицу до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадавший, спасли, эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
Вологодскому добровольцу отказались выплачивать часть причитающихся ему денег
В Череповце продолжаются поиски даниловского маньяка
Бывший военный ЧВК «Вагнер», обвиняемый в обороте наркотиков, сбежал от полиции в Ивановской области
Глава Череповца сообщила сразу о девяти погибших череповчанах в зоне СВО
За два дня жители Вологды собрали 30 тысяч рублей на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии
В Вологде на улице Можайского взорвалось здание склада
Череповецкие волонтеры потеряли посылки, отправленные почтой для участников СВО
Пенсионерке из Вологды придется выплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Рождаемость в Вологодской области продолжает стремительно снижаться

Похожие новости

В Бабаевском округе мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме

Он и двое его соседей смогли сами выйти на улицу до прибытия пожарных

731
0

В здании детского сада на улице Гоголя в Вологде произошёл пожар

Предварительная причина происшествия — нарушения правил эксплуатации электроприборов

1114
0

В Вологодском районе мужчина погиб при пожаре в дачном доме

Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования

682
0

В Вологде сгорела хозяйственная постройка на улице Пугачева

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнем или поджог

823
0

В Соколе 18 человек эвакуировались из дома из-за пожара в электрическом щитке

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание

1152
0

20-квартирный деревянный жилой дом сгорел в Соколе 26 января

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

1806
0

В Никольском районе 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

По факту его гибели проводится проверка

1068
0

В Вологде ночью горел завод СКДМ

Возгорание произошло в одном из строительных цехов

2945
0

В Верховажском районе дом вора сгорел вместе с украденным имуществом

За кражу суд приговорил его к условному сроку и обязал возместить потерпевшему ущерб

998
0

В Шекснинском районе семья с четырьмя детьми осталась без жилья из-за пожара

Мать семейства получила ожоги, но госпитализация ей не потребовалась

984
0

В Устюженском районе семье с ребёнком пришлось эвакуироваться из дома из-за пожара в квартире соседей

Предварительная причина происшествия — неисправность электрооборудования

690
0

В Бабаевском районе пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре в дачном доме

Пострадавшую госпитализировали

997
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе подросток получил условный срок за кражу денег и украшений у приемной матери
В Череповце бывшая руководительница управляющих компаний пойдет в колонию за использование денег собственников
Tele2 повысила отказоустойчивость сети в Вологодской области
Лекция о названиях городов и селений Вологодской области пройдет в Вологде 11 февраля
Житель Вожегодского района получил год ограничения свободы за угон машины знакомого
Выставка лоскутной пластики и текстильных картин Агнии Шаньгиной проходит в Вологде
Житель Вашкинского района отправится в колонию за убийство знакомого во время ссоры
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

6664
0
07.02.2023 [БлогоVO]

Коль уж глава округа желает в начале услышать наше мнение, пусть читает

495
0
06.02.2023 [Обзор Прессы]

Путь поэта

336
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика