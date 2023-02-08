В Кадуйском районе продают берег реки, который предназначен для общего пользования

В Кадуйском районе выставили на продажу берег реки, который находится в местах общего пользования. Участок площадью 1,2 га выставил на продажу Кадуйский лесопромышленный комбинат.

В объявлении на Авито говорится, что участок относится к землям промназначения.

«Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный земельный участок в Вологодской области, п.Кадуй возле слияния двух рек Суда и Ворон площадью 1,2Га, под базу отдыха, рыболовную базу пляж, лодочную станцию, глэмпинг, банный комплекс или усадьбу по цене 5 млн руб. На данном участке имеется собственный остров с чистейшим песком.На территории сделана насыпь, установлен септик, электричество, возможно подключение к газу. На участке растут молодые сосны, берёзы. Огорожен забором. Асфальтированный подъезд», — говорится в объявлении.

Скриншот с сайта Авито

На продажу участка обратили внимание местные жители. С вопросом о законности продажи они обратились в ЦУР Вологодской области. Там ответили, что береговая полоса водного объекта предназначается для общего пользования:

«Приватизация береговой полосы и водных объектов запрещена земельным кодексом РФ. Ширина береговой полосы реки Суда составляет 20 м. Использование водного объекта возможно только при условии получения решения о предоставлении водного объекта в пользование или заключения договора водопользования с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области. До настоящего времени заявлений на предоставление в пользование указанного в объявлении участка реки Суда в департамент не поступало. Кроме того, этот земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне реки Суда. Для каждой из указанных зон действуют свои ограничения в соответствии со статьями 15-17 Водного кодекса РФ. Надзор за соблюдением водоохранного законодательства, в том числе за обеспечением свободного доступа к реке Суда в пос. Кадуй реализуется администрацией Кадуйского муниципального округа»

На публичной кадастровой карте России участок, который указан в объявлении, не затрагивает берег реки и остров, выставленный на продажу. Земля с кадастровым номером 35:20:0105003:234, действительно, промназначения и принадлежит Кадуйскому лесопромышленному комбинату. Берег же реки — водоохранная зона, которую хотят продать за 5 млн рублей.