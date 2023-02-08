В феврале в Вологде пройдет сразу несколько экоакций в помощь животным

08.02.2023 [Общество]

ОЗЖ «Велес» в феврале проведет несколько акций по сбору вторсырья. Каждую субботу месяца волонтеры будут работать в разных частях города.

11 февраля вторсырье зоозащитники будут собирать на проспекте Победы у дома № 66 и у церкви на Козлёнской. В первой точке волонтеры будут дежурить с 11 до 12 часов. Во второй — с 14 до 15 часов.

18 февраля экологическое мероприятие пройдет с 11:00 до 12:00 у «Элмы». С 14:00 начнется приемка на улице Ленинградской, 148.

25 февраля с 11 до 12 часов акция состоится на улице Новгородской, 23 (напротив ТЦ «Мармелад»). Также зоозащитники будут ждать экоактивистов на улице Карла Маркса, 105 (у ТЦ «Апельсин»). Здесь точка приема откроется с 14 до 15 часов.

ОЗЖ «Велес» принимает не переработку 29 видов мусора. Это стекло, металл, пластик, макулатура, бытовая техника, полиэтиленовые пакеты, пенопласт, поролон, пуховые подушки и перины, контейнеры из-под яиц, счетчики для воды и так далее. Вырученные средства направляются на погашение долгов в ветеринарных клиниках, в которых лечат и стерилизуют бездомных животных.

Тэги: Экология, вторсырье

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