Череповецкая «Северсталь» уступила китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар»

08.02.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Проигрывая 0:3 череповчанам удалось отыграть два гола, с разницей в пять с половиной минут в конце третьего периода шайбы забросили Дмитрий Моисеев и Егор Морозов, в большинстве. Результат матча 2:3, «Северсталь» проигрывает «Куньлунь Ред Стар». Клубу, который потерял все шансы для продолжения сезона.

«Потеряли важные очки. Виноваты сами. Некоторые хоккеисты у нас выпали сегодня. Будем разбираться, почему. Недонастроя не должно было быть. Имели хорошие моменты, большое преимущество. Почти 20 минут в атаке, 8 бросков по воротам. Реализация сегодня оставляла желать лучшего. Соперник сыграл дисциплинированно, поэтому заслужил победу», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Несмотря на это поражение череповчане сохраняют 8 место в Западной конференции и четырехочковый гандикап перед московским «Спартаком», который накануне проиграл минскому «Динамо» 1:3. Следующий матч «Северстали» проведет завтра, "жёлто-чёрные" на своём льду примут нижегородское «Торпедо».

Тэги: хоккей

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