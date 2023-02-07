«Национальные проекты» подарят медиацентр одной из школ Вологодчины

07.02.2023 [Новости компаний]

«Национальные проекты» подарят медиацентр одной из школ Вологодчины. Компания запускает конкурс авторских видеороликов «Моя школа».

К участию приглашаются школьные коллективы общеобразовательных учреждений региона. Чтобы стать участником, необходимо снять видеорепортаж о своей школе, её целях и направлениях деятельности или о процессе обучения. Профессиональное жюри, в состав которого войдут представители телекомпаний, специалисты в сфере медиатехнологий, видеооператоры и руководство ООО «Национальные проекты» выберет победителя и вручит главный приз — сертификат на оборудование медиацентра во время торжественной церемонии подведения итогов конкурса. Кроме того, участников ждут денежные призы, мастер — класс от специалистов ГТРК «Вологда» и путевка в Школу телевидения.

 «Наша компания занимается комплексным оснащением школ, культурных и спортивных учреждений по всей стране. Создавая новый проект, мы всегда ориентируемся на требования времени: современность,  практичность и удобство любого объекта инфраструктуры. Потому что наша цель — сделать жизнь людей лучше и комфортнее, — поделилась директор компании Анастасия Соколова. — Мы хотим, чтобы у наших детей было яркое и светлое настоящее и будущее, возможность изучать и совершенствовать медийные навыки в стенах образовательных учреждений. Поэтому в школе победителя мы оборудуем крутой медиацентр, куда войдет профессиональный фотоаппарат, интерактивная панель, автоматизированное рабочее место для графического дизайна, ноутбук, принтер и другие полезные аксессуары для реализации творческого потенциала ребят и облегчения труда учителей».

Конкурс проводится с 3 февраля по 15 мая 2023 года. Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2023 года. Следить за ходом проведения конкурса и роликами участников можно будет  в официальном аккаунте компании — организатора в социальной сети «В Контакте» https://vk.com/nazproekt.

Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса в Положении на сайте компании https://nazpro.pro/contest.php

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Тэги: нацпроекты

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