В Вологодской области будут судить Харовского железнодорожника, по чьей вине подросток попал под состав

В Вологодской области в суд направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в Север-Западной транспортной прокуратуре.

Обвинительное заключение вынесено в отношении составителя поездов железнодорожной станции Харовская.

«По версии следствия, 20 мая 2022 года железнодорожник допустил нарушение правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта, не обеспечил безопасное выполнение маневровой работы на подъездных путях ООО «Харовсклеспром» при подаче железнодорожного состава вагонами вперед, вследствие чего состав совершил наезд на несовершеннолетнего», - сообщили в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Харовский районный суд Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что ЧП произошло утром 20 мая 2022 года. Восьмиклассник шел по путям — не видел и не слышал маневрового поезда, который двигался по железнодорожной ветке, соединяющей станцию Харовская и лесопильное промпредприятие. Поезда там ходят довольно редко.

Подросток остался жив. Но получил тяжелые травмы — у него ампутирована конечность.