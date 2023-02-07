В Череповце продолжаются поиски даниловского маньяка

В Череповце продолжается расследование уголовного дела о серии убийств и изнасилований, совершённых в период с 1992 по 2011 годы.

«По данным следствия, в период с 1992 по 2011 г. г. короткостриженый мужчина с проплешинами на затылке либо имевший отдельные участки седых волос, предположительно 1950–1965 гг. р., плотного телосложения, ростом выше среднего (около 185 см), замеченный в 2005 году в темно-сером разгрузочном жилете, совершил на территории г. Череповца убийства и изнасилования девушек и женщин от 16 до 33 лет», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Поскольку большинство преступлений было совершено в районе улицы Данилова, подозреваемый получил прозвище «даниловский маньяк».

«Как сообщалось ранее, действия преступника сопровождались повреждением одежды потерпевших путем вертикальных разрывов и разрезов ткани; рисованием порнографических изображений на стенах зданий. На местах происшествий обнаружены и изъяты изготовленные кустарным способом деревянные предметы, имитирующие изделия интимного предназначения. Исходя из психологического портрета, преступник склонен коллекционировать предметы женского белья», — также говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Предположительно, сейчас возраст подозреваемого составляет от 58 до 73 лет. Следователи просят сообщить о лицах, чьё поведение могло характеризоваться перечисленными действиями и со схожими приметами по телефонам 8-951-734-99-43, 8-921-532-89-48 или 8-951-732-87-51. Кроме того, по указанным номерам телефонов можно сообщить информацию о нападениях на женщин на улицах Череповца, произошедших в период с 1992 по 2011 годы и о которых ранее не сообщалось правоохранителям.