Регоператора «Аквалайн» наказали за невывезенный вовремя мусор в Усть-Кубинском районе

В Усть-Кубинском районе жителям деревни Ананьино и посёлка Высокое по требованию прокуратуры пересчитали плату за вывоз мусора.

Один из жителей посёлка Высокое пожаловался на то, что регоператор «Аквалайн» ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

«Установлено, что вопреки требованиям санитарных норм и правил, в декабре 2022 года ООО „Аквалайн“ с территории двух населенных пунктов Усть-Кубинского района вывоз твердых коммунальных отходов осуществляло с нарушением установленной периодичности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По итогам проверки ведомство внесло в адрес руководства регоператора соответствующее представление: виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а более чем 350 жителям посёлка Высокое и деревни Ананьино произвели перерасчёт платы за вывоз ТКО.