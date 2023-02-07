Мэра Вологды подвел итог Публичного отчета за 2022 год

07.02.2023 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов провел прямой эфир, на котором подвел итоги Публичного отчета за 2022 год и ответил на самые актуальные вопросы жителей. В общей сложности в ходе отчета, который проходил с середины января, было задано более 600 вопросов.

63% вопросов касались сферы городского хозяйства, дорог и мостов, на втором месте по популярности - тема физкультуры и спорта (10 % вопросов), замыкает тройку лидеров образование (8 % вопросов). Именно поэтому мэр Вологды начал прямой эфир с коммунальных и инфраструктурных тем. 

Он напомнил, что в 2023 году при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова начинается строительство Некрасовского моста, являющегося частью Малого транспортного кольца, также запланирован капитальный ремонт моста через реку Вологду в п. Кувшиново.

«Еще один важный объект -  путепровод в створе ул. Кирова с выходом в сторону ул. Гагарина, Панкратова, Преображенского. По итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с Губернатором Олегом Кувшинниковым мы получили поддержку в этом вопросе. Это масштабная часть Малого транспортного кольца, которая позволит вывести транспортный поток из центра в сторону ул. Гагарина, минуя загруженный Ленинградский мост. На данный момент предпроектные работы выполнены, начинаем работу по подготовке проекта. Также в 2023 году запланировано строительство участка улицы Новгородской, который будет проходить в юго-восточном направлении по границе Осановской рощи и в перспективе соединяться с Осановским проездом. Благодаря Губернатору этот объект включён в нацпроект «Жилье и городская среда». Кроме того, готовим проектно-сметную документацию по строительству участка ул. Молодежной и ул. Олимпийской, которая соединит ул. Поэта Романова и Окружное шоссе. В следующем году будем подавать заявку в федеральные программы», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. 

В планах на 2023 год еще одно дорожное изменение – новая схема движения на перекрестке улиц Мира – Путейская – Галинская – пл. Бабушкина. Это одно из мест, где много конфликтных точек и постоянная пробка. Главная задача – сделать так, чтобы транспортный поток через привокзальный мост двигался быстрее, и при этом была обеспечена безопасность. В последующие годы запланирована и реконструкция привокзальной площади. 

Отдельно Сергей Воропанов остановился на теме благоустройства. В этом году по федеральной программе «Комфортная городская среда» будет благоустроен Парк Ветеранов. Также идет разработка проекта благоустройства площади Революции, доработанный вариант будет в ближайшее время представлен жителям. 

Интерес вологжан вызвал проект карманных парков. В Вологде они запланированы на 6 муниципальных участках, освободившихся после сноса аварийных домов: ул. Зосимовская, д. 81, ул. Мира, д. 25, ул. Пионерская, д. 14, ул.  Карла Маркса, д. 60, ул. Сухонская, д. 13, ул. Октябрьская, д. 59. 

«Проекты разрабатываем индивидуальные - в зависимости от площади, окружения, запросов жителей. Этим занимаются студенты-архитекторы ВоГУ при поддержке Лаборатории городской среды. Представление проектов запланировано на начало марта, затем состоится обсуждение с ТОСами и доработка проектов по пожеланиям жителей. Для реализации планируем привлечь бизнес, который работает по соседству. Если проект карманных парков себя хорошо зарекомендует, будем его продолжать», -  сказал мэр Вологды.

В социальной сфере запланировано создание в 2023 году модельной библиотеки в селе Молочное по нацпроекту «Культура» и первого в городе школьного Кванториума.

«Планируем открытие первого в городе школьного Кванториума на базе Центра образования № 42. Это работа в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке области и Губернатора Олега Кувшинникова. Школьный Кванториум будет рассчитан на 800 человек, и посещать его смогут не только ученики 42-й школы, но и дети всего города», - отметил мэр.

Еще одним важным заявлением стал запуск в 2023 году городского конкурса грантов на реализацию бизнес-проектов в области экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Он рассчитан на малое и среднее предпринимательство. Общий фонд конкурса составит 5 млн рублей. Сумма гранта для одного предпринимателя - до 1 млн рублей. Также грантами и премиями будет поддержаны молодежные инициативы. 

«В вопросах прозвучали предложения расширить премию «Вологда для молодёжи». Запросы вологжан созвучны нашим инициативам. В 2023 году мы увеличим премиальный фонд втрое - до 300 тысяч рублей. Кроме того, впервые в Вологде объявим молодежный конкурс социальных проектов для физических лиц. Его участниками станут вологжане от 18 до 35 лет, а грантовый фонд составит 500 тысяч рублей. Напомню, 2023 год в Вологде объявлен Годом молодежи. Молодое поколение – будущее Вологды, важно, чтобы молодые вологжане оставались здесь жить, учиться, работать, заводить семьи. Мы создаем для этого условия и будем продолжать эту работу», - добавил Сергей Воропанов.

Мэр добавил, что в рамках Года молодежи в июне будет открыт креативный кластер для творческих сообществ в здании бывшего кинотеатра «Салют», а в апреле начнет работу ДоброЦентр (волонтерская франшиза федерального масштаба). Пройдет также целый ряд фестивалей, в том числе по профориентации. 

Также Сергей Воропанов призвал бизнес присоединяться в качестве партнеров к проекту «Карта жителя Вологды», запуск которого запланирован на апрель. Напомним, карта на основе платежной системы «Мир» соединит финансовые сервисы, транспортную карту, предоставление скидок и кешбэка, начисление баллов за социальную активность.

Публичный отчёт мэра Вологды за 2022 год прошел в формате видеороликов по девяти разным сферам. Видеоотчеты размещены на странице Сергея Воропанова в социальной сети, на данный момент они набрали в общей сложности около 1, 5 млн просмотров. Мэр отметил, что на все без исключения поступившие вопросы будут даны ответы.
 

Тэги: публичный отчет

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