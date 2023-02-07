В 2023 году в Вологде начнут строить Некрасовский мост

В 2023 году в Вологде начнется строительство Некрасовского моста. Работы обещают закончить до 2026 года. Сооружение будет являться частью Малого транспортного кольца. Кроме этого, запланирован капитальный ремонт моста через реку Вологду в п. Кувшиново. Об этом во время прямого эфира рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также он сказал, что поддержку получил еще один важный объект — путепровод в створе улицы Кирова с выходом в сторону улицы Гагарина, Панкратова, Преображенского. Сейчас идет подготовка к проектным работам.

Мэр Вологды добавил, что в 2023 году также запланировано строительство участка улицы Новгородской, который будет проходить в юго-восточном направлении по границе Осановской рощи и в перспективе соединяться с Осановским проездом. Этот объект включён в нацпроект «Жилье и городская среда». Кроме того, готовится проектно-сметная документация по строительству участка улицы Молодежной и улицы Олимпийской, которая соединит улицу Поэта Романова и Окружное шоссе.

В планах на 2023 год еще одно дорожное изменение — новая схема движения на перекрестке улиц Мира — Путейская — Галинская — площадь Бабушкина.