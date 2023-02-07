Вологжанин купил себе на день рождения лотерейный билетик и выиграл больше миллиона

07.02.2023 [Общество]

Военный пенсионер Александр Соколов рождественский, 1474-й тираж «Русского лото» мужчина приобрел в магазине «Бристоль» два билета. По итогам розыгрыша житель Вологодской области выиграл 1 200 000 рублей.

«Покупку билетов я приурочил ко дню рождения, который праздновал через три дня после розыгрыша. Предчувствия никакого не было, но присутствовало большое желание выиграть! Ведь если бы не верил, то и не участвовал вовсе», — рассуждает мужчина.

Трансляцию тиража Александр проспал, включил телевизор под конец программы и записал номера бочонков, которые остались в мешке. Сверил их со своими билетами и понял, что один выиграл. Чтобы узнать сумму, попросил супругу проверить итоги розыгрыша на сайте «Столото».

«Жена посмотрела и сказала, что тут 1 миллион 200 тысяч рублей. Я махнул рукой и подумал, что она ошиблась, потому что в этот момент разговаривала по телефону. Решили сверить по числовой таблице: тут уже не поспоришь, напротив номера 9, правда, написан выигрыш. Я верил, что это когда-нибудь случится!» — говорит победитель.

Часть выигрыша Александр Алексеевич планирует потратить на закрытие кредита. На оставшиеся средства он купит жене сапоги, а себе новый мотор к лодке. 

Тэги: лотерея, выигрыш

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области подтвердил смерть шестерых мобилизованных в ходе СВО
Вологодскому добровольцу отказались выплачивать часть причитающихся ему денег
Бывший военный ЧВК «Вагнер», обвиняемый в обороте наркотиков, сбежал от полиции в Ивановской области
Глава Череповца сообщила сразу о девяти погибших череповчанах в зоне СВО
Астраханцев возмутили слова Вологодского губернатора о лидерстве региона по производству черной икры
За два дня жители Вологды собрали 30 тысяч рублей на оплату штрафа ветерану труда за дискредитацию армии
В Вологде на улице Можайского взорвалось здание склада
Череповецкие волонтеры потеряли посылки, отправленные почтой для участников СВО
Пенсионерке из Вологды придется выплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Рождаемость в Вологодской области продолжает стремительно снижаться

Похожие новости

Клиент Почты России из Вологодской области выиграл миллион рублей в лотерею

Счастливый билет он приобрел в почтовом отделении 162605 в Череповце

1043
0

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей

Билет мужчина купил, пока ждал друга

5161
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Регоператора «Аквалайн» наказали за невывезенный вовремя мусор в Усть-Кубинском районе
Мэра Вологды подвел итог Публичного отчета за 2022 год
В 2023 году в Вологде начнут строить Некрасовский мост
Вологжанин купил себе на день рождения лотерейный билетик и выиграл больше миллиона
Завершается реставрация здания бывшей городской богадельни и первой амбулатории в Вологде на Чернышевского, 58
Лекция об истории водоемов Вологодской области пройдет в Вологде 11 февраля
Выставка авторской одежды с вышивкой по мотивам кич-городецкой росписи открылась в Вологде
 
25.01.2023 [Общество]

Бывшим госслужащим в Вологодской области проиндексировали и без того внушительные доплаты к пенсии

6496
0
06.02.2023 [БлогоVO]

На первом фото — вид из окна новой картинной галереи

612
0
06.02.2023 [Обзор Прессы]

Путь поэта

282
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика