Вологжанин купил себе на день рождения лотерейный билетик и выиграл больше миллиона

Военный пенсионер Александр Соколов рождественский, 1474-й тираж «Русского лото» мужчина приобрел в магазине «Бристоль» два билета. По итогам розыгрыша житель Вологодской области выиграл 1 200 000 рублей.

«Покупку билетов я приурочил ко дню рождения, который праздновал через три дня после розыгрыша. Предчувствия никакого не было, но присутствовало большое желание выиграть! Ведь если бы не верил, то и не участвовал вовсе», — рассуждает мужчина.

Трансляцию тиража Александр проспал, включил телевизор под конец программы и записал номера бочонков, которые остались в мешке. Сверил их со своими билетами и понял, что один выиграл. Чтобы узнать сумму, попросил супругу проверить итоги розыгрыша на сайте «Столото».

«Жена посмотрела и сказала, что тут 1 миллион 200 тысяч рублей. Я махнул рукой и подумал, что она ошиблась, потому что в этот момент разговаривала по телефону. Решили сверить по числовой таблице: тут уже не поспоришь, напротив номера 9, правда, написан выигрыш. Я верил, что это когда-нибудь случится!» — говорит победитель.

Часть выигрыша Александр Алексеевич планирует потратить на закрытие кредита. На оставшиеся средства он купит жене сапоги, а себе новый мотор к лодке.