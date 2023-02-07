Лекция об истории водоемов Вологодской области пройдет в Вологде 11 февраля

07.02.2023 [Культура]

Лекция «Исследования водоемов родного края: прошлое и настоящее» пройдет 11 февраля в Вологодском музее-заповеднике.

Лектор – Неля Думнич, кандидат биологических наук, руководитель вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»).

Неля Васильевна расскажет об истории исследования водоемов Вологодской области .Участники встречи узнают:

  • примечательна история изучения водоемов Вологодской области;что изменилось в исследованиях рек и озер за несколько столетий;
  • какие водные объекты Вологодчины изучены наиболее тщательно и почему;
  • какую роль в изучении озер области играли крупнейшие проекты советской эпохи.

Начало лекции 11 февраля в 13:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника на территории Вологодского кремля.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, водоемы, реки, озера

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