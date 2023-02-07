Лекция об истории водоемов Вологодской области пройдет в Вологде 11 февраля

Лекция «Исследования водоемов родного края: прошлое и настоящее» пройдет 11 февраля в Вологодском музее-заповеднике.
Лектор – Неля Думнич, кандидат биологических наук, руководитель вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»).
Неля Васильевна расскажет об истории исследования водоемов Вологодской области .Участники встречи узнают:
- примечательна история изучения водоемов Вологодской области;что изменилось в исследованиях рек и озер за несколько столетий;
- какие водные объекты Вологодчины изучены наиболее тщательно и почему;
- какую роль в изучении озер области играли крупнейшие проекты советской эпохи.
Начало лекции 11 февраля в 13:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника на территории Вологодского кремля.
Возрастные ограничения: (12+).