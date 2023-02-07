Выставка авторской одежды с вышивкой по мотивам кич-городецкой росписи открылась в Вологде

07.02.2023 [Культура]

Выставка «Вдохновленная росписью» открылась в Центре ремесел в Вологде.

Здесь представлена авторская одежда, украшенная вышивкой по мотивам кичменгско-городецкой росписи.

– Автор коллекции – дизайнер и основатель локального бренда одежды «Русский стиль от Андели» Валентина Белозерова. Модные платья, юбки, жилеты, свитшоты и аксессуары украшены вышитыми розами, тюльпанами, лепестками цветов и гроздей винограда - композиционными элементами кичменгско-городецкой росписи. Особенно колоритно смотрится изображение льва - любимый персонаж народных росписей, – говорится в анонсе мероприятия.

Познакомиться с кичменгско-городецкой традиционной росписью можно в методическом пособии «Росписи Вологодской земли. Кичменгско-городецкая роспись», которое доступно на сайте Вологодской областной библиотеки по ссылке.

Выставка работает до 26 февраля в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20, без выходных.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, одежда, вышивка, мастера

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