В Череповце пьяный мужчина сломал дверь в закрытый на ночь бар

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который сломал дверь в бар на улице Сталеваров.

Выяснилось, что перед инцидентом мужчина выпивал в этом заведении и в какой-то момент он стал вести себя неадекватно. Работники бара попросили его уйти, так как заведение закрывалось.

«Гражданин ушел, однако спустя некоторое время вернулся и попытался проникнуть в уже закрытое здание. Череповчанин разбил стекло во входной двери и сломал урну возле входа, а затем скрылся», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Мужчина не смог пояснить причину своего поведения, но пообещал возместить ущерб. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.