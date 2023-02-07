Вологодские одиннадцатиклассники определились с предметами, которые будут сдавать в этом году

07.02.2023 [Общество]

В Вологодской области завершился прием заявлений на участие в итоговой аттестации.

Всего зарегистрированы 4556 человек, из них 4084 — выпускники текущего года, 387 — выпускники прошлых лет, а также 72 студента колледжей и техникумов, 12 обучающихся, завершивших ранее освоение образовательной программы по учебному предмету, и один выпускник, не прошедший ГИА в прошлые годы.

В этом году итоговая аттестация будет проводится в три периода. Досрочный период ЕГЭ будет проходить с 20 марта по 19 апреля, основной — с 26 мая по 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября.

«Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники этого года будут сдавать два обязательных экзамена: математику и русский язык в форме изложения или сочинения. Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены для улучшения результатов ЕГЭ, полученных в предыдущие годы. Наиболее популярными стали экзамены по русскому языку, обществознанию и математике профильного уровня. Досрочно проходить испытания планируют 57 человек. В основной период на участие в экзаменах зарегистрированы 4502 выпускника. Экзамены в форме ЕГЭ планируют сдавать 4421 человек, в форме ГВЭ — 80, один выпускник текущего года будет сдавать экзамены с совмещением форм», — пояснили в правительстве Вологодской области.

 Как и в прошлые годы, самым массовым экзаменом в форме ЕГЭ остается русский язык.  Его результаты требуются для поступления во все вузы России. ЕГЭ по русскому языку намерен сдавать 4271 участник, в том числе 3998 выпускников этого года.

ЕГЭ по математике профильного уровня выбрали для сдачи 2257 человек, математику базового уровня будут сдавать 1926 выпускников этого года.

«Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 2057 будущих абитуриентов. Второе место поделили между собой биология и информатика и информационно-коммуникационные технологии. На третьем месте — физика», — добавила Елена Рябова.

Среди иностранных языков самым популярным по-прежнему остается английский язык. Его планируют сдавать 513 участников. Немецкий язык выбрали для сдачи 8 человек. На ЕГЭ по китайскому языку зарегистрировался один участник.

Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать по телефону горячей линии: 8 (8172) 71-36-46.

Тэги: ЕГЭ, экзамены, выпускники

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