В Череповце после взрыва загорелась квартира на улице Металлургов

В Череповце на улице Металлургов в четырехкомнатной квартире на 5-м этаже кирпичного пятиэтажного дома после хлопка начался пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сигнал поступил сегодня, 7 февраля, в 1.36 из дома 28.

Общая площадь пожара составила всего 0,2 квадратных метра. Уничтожено остекление в одной комнате и частично в другой. В первой комнате повреждены все межкомнатные стены — есть трещины и сквозные отверстия. Повреждены крышка стиральной машины, газовый баллон для заправки зажигалок, личные вещи арендатора комнаты; нет входной двери в комнату. В двух комнатах деформированы межкомнатные стены. Поврежден общий коридор в квартире — имеется деформация стены со стороны двух комнат.

12 человек эвакуировались сами до прибытия пожарных. На ликвидацию выезжали 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина — хлопок вследствие неосторожного обращения с огнём. В МЧС пояснили, что хлопок произошёл из-за свечи, оставленной рядом с баллоном для заправки зажигалок.