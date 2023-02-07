В Соколе перед судом предстанет водитель по вине которого погибли два человека

В Сокольском районе перед судом предстанет водитель за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Сокольский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя города Вологды. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«По версии следствия в январе 2022 года мужчина, управляя автомобилем, нарушив Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу автодороги, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем, движущимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель встречного автомобиля и несовершеннолетний пассажир получили различные телесные повреждения и скончались на месте происшествия», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Уголовное дело направлено в Сокольский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы и лишение права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.