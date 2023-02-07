На двух трассах в Вологодской области поставят светофоры

07.02.2023 [Общество]

Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск федерального дорожного агентства  на сайте госзакупок разметила две заявки по выбору подрядчика на установку светофорных объектов на пешеходных переходах с кнопкой вызова. На организацию работы электронных регулировщиков выделено боле 15 миллионов рублей. Сообщает портал ГородВО.

Три светофора будут установлены на федеральной трассе М-8 Холмогоры.

Светофоры планируется установить на 481-м километре дороги. Это между Фофанцево и Оларево около поворота на Ведрово. На 494-й километре - перед Литегой.  И на 497-й километре - после моста через Сухону. 

Начальная стоимость контракта - 7 691 479 рублей.

Также три светофора установят на трассе А-119 Вологда - Медвежьегорск. Первые два объекта будут установлены на 70-м и 73-м километрах дороги. Это около деревень Диляльево и Владычное. Третий - на 78-м километре около Нефедово. 

Начальная цена контракта 7 673 733 рублей.

 

Тэги: светофоры, закупки

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