На двух трассах в Вологодской области поставят светофоры

Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск федерального дорожного агентства на сайте госзакупок разметила две заявки по выбору подрядчика на установку светофорных объектов на пешеходных переходах с кнопкой вызова. На организацию работы электронных регулировщиков выделено боле 15 миллионов рублей. Сообщает портал ГородВО.

Три светофора будут установлены на федеральной трассе М-8 Холмогоры.

Светофоры планируется установить на 481-м километре дороги. Это между Фофанцево и Оларево около поворота на Ведрово. На 494-й километре - перед Литегой. И на 497-й километре - после моста через Сухону.

Начальная стоимость контракта - 7 691 479 рублей.

Также три светофора установят на трассе А-119 Вологда - Медвежьегорск. Первые два объекта будут установлены на 70-м и 73-м километрах дороги. Это около деревень Диляльево и Владычное. Третий - на 78-м километре около Нефедово.

Начальная цена контракта 7 673 733 рублей.