В Вологде планируют отремонтировать 24 двора в 2023 году

07.02.2023 [Общество]

Список дворов, которые будут отремонтированы в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» озвучил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

На ремонт выделено 185,8 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. В феврале будет запущен конкурс по выбору подрядчика.

Список дворов, которые будут отремонтированы в 2023 году:
№ п/п    Адрес    № п/п    Адрес
1    Пошехонское ш., д. 15а    13    ул. Герцена, д. 116
2    Пошехонское ш., д. 13    14    ул. Герцена, д. 116а
3    Пошехонское ш., д. 15    15    ул. Ветошкина, д. 113а
4    ул. Ярославская, д. 15    16    ул. Герцена, д. 118а
5    ул. Петина, д. 8    17    ул. Герцена, д. 118
6    с. Молочное,  ул. Емельянова, д. 2    18    ул. Разина, д. 25
7    ул. Горького, д. 132    19    ул. Разина, д. 23
8    ул. Горького, д. 132а    20    ул. Прокатова, д. 10
9    Локомотивный пер., д. 3    21    ул. Городской вал, д. 13
10    ул. Горького, д. 113а    22    ул. Разина, д. 21
11    ул. Горького, д. 113    23    ул. Ленинградская, д. 77
12    ул. Вологодская, д. 8    24    ул. Ленинградская, д. 105а

В рамках капитального ремонта дворовых территорий будут обновлены дворовые проезды, тротуары, обустроены автомобильные парковки и пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. 

Тэги: комфортная городская среда, ремонт дворов, дворы

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