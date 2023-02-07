В Вологде планируют отремонтировать 24 двора в 2023 году

Список дворов, которые будут отремонтированы в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» озвучил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

На ремонт выделено 185,8 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. В феврале будет запущен конкурс по выбору подрядчика.

Список дворов, которые будут отремонтированы в 2023 году:

№ п/п Адрес № п/п Адрес

1 Пошехонское ш., д. 15а 13 ул. Герцена, д. 116

2 Пошехонское ш., д. 13 14 ул. Герцена, д. 116а

3 Пошехонское ш., д. 15 15 ул. Ветошкина, д. 113а

4 ул. Ярославская, д. 15 16 ул. Герцена, д. 118а

5 ул. Петина, д. 8 17 ул. Герцена, д. 118

6 с. Молочное, ул. Емельянова, д. 2 18 ул. Разина, д. 25

7 ул. Горького, д. 132 19 ул. Разина, д. 23

8 ул. Горького, д. 132а 20 ул. Прокатова, д. 10

9 Локомотивный пер., д. 3 21 ул. Городской вал, д. 13

10 ул. Горького, д. 113а 22 ул. Разина, д. 21

11 ул. Горького, д. 113 23 ул. Ленинградская, д. 77

12 ул. Вологодская, д. 8 24 ул. Ленинградская, д. 105а

В рамках капитального ремонта дворовых территорий будут обновлены дворовые проезды, тротуары, обустроены автомобильные парковки и пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны.