Череповец не вошел в десятку городов с самым загрязненным воздухом. Однако, уровень загрязнения воздуха в Череповце характеризуется как «повышенный». Рейтинг TAQI составили специалисты КБ «Стрелка». Озвучил его мэр Череповца Вадим Германов.

«Список городов с самым грязным воздухом возглавили Москва и Московская область. Также в топе Санкт-Петербург, Якутск, Новосибирск и Норильск. Городом с самым чистым в России воздухом стал Кызыл. Напомним, в Череповце продолжается реализация комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Например, компания „Северсталь“ за последние пять лет снизила выбросы на 7,6 тысяч тонн. Эта цифра была достигнута благодаря реконструкции узла твердого топлива в агломерационном цехе № 3 и выводу из эксплуатации комплекса коксовой батареи № 9 в коксоаглодоменном производстве металлургического комбината», — написал Вадим Германов у себя на странице в ВК.

Работа по улучшению экологии в городе продолжится. В 2023 году на данные цели выделено более 377 миллионов рублей. Череповец участвует в федеральном проекте «Чистый воздух».