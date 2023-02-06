Администрации города Вологды отчиталась об итогах работы с населением в 2022 году

Завершающий ролик ежегодного Публичного отчета о работе с населением, размещен на странице мэра города Вологды Сергея Воропанова в социальных сетях. Его основной темой стала открытость власти как в отработке сообщений в социальных сетях, так и в общегородских обсуждениях крупных проектов.

«Всегда с гордостью говорю, что управляем городом и занимаемся его развитием вместе с вологжанами. Мы на связи в интернете и на личных встречах, благодаря совместным проектам, грантам, обсуждениям. Ключевая роль – за Центром городского управления. За год он принял около 70 тысяч сообщений жителей. Темы - лидеры стабильны: дороги, благоустройство, ЖКХ, социальная поддержка и здравоохранение. Но скорость реагирования и решения проблем выросла в 4 раза. Если в 2020 году специалисты отвечали в среднем до 12 часов, то уже в 2022 скорость реагирования выросла до 3 часов 18 минут. За это время в одних случаях проблема решается, в других - даются пояснения и конкретные сроки. О формальном подходе речи не идет - все открыто, понятно, с конкретными исполнителями», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Центр городского управления начал работать в 2020 году, влившись в единую систему, возглавляемую Центром информации и аналитики региона. Такая система была сформирована по поручению Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Создать такие центры управления регионами и городами предложил Президент РФ Владимир Путин. Вологжане могут обратиться к властям в шести источниках обратной связи. Через социальные сети, сервис «Вологда в порядке», платформу обратной связи, Telegram-бот Администрации Вологды, написав официальное обращение или позвонив в call-центр по телефону 8 800 302-16-17.

«Вологда – один из первых муниципалитетов, который создал единый пункт мониторинга, куда поступают и где оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей. Причем система разработана силами IT- специалистов Администрации города Вологды, то есть без привлечения дополнительных средств из бюджета города Вологды», - прокомментировала результаты работы областной столицы заместитель исполнительного директора Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Элла Чермашенцева.

Кроме отработки поступивших обращений ведется и открытый разговор с вологжанами. Так, по понедельникам на странице мэра Вологды проходит прямой эфир, где на вопросы вологжан лично отвечают Сергей Воропанов и руководители разных сфер Администрации города. Еще один пример открытости власти – проведение мобильных приемных в микрорайонах. В 2022 году проведено 7 мобильных приемных, практически все поступившие вопросы отработаны.

Вологжане не только задают вопросы, но и принимают активное участие в реализации крупных городских проектов, в частности – благоустройстве общественных пространств. Мнения вологжан собираются через опросы, онлайн-трансляции, встречи и только после всех обсуждений принимается готовый проект. Так, для сбора предложений, в 2021 году впервые установили павильон городских исследований на площади Революции. А в ноябре 2022 года, когда Вологде Указом Президента было присвоено звание «Город трудовой доблести», вологжане выбирали место для стелы, которая станет символом тех лет. К этой работе подключается и Общественный совет. Через него проходят все знаковые городские решения, например, резонансный вопрос питания в детских садах.

«Народная команда на местах – конечно, ТОСы. Всего в Вологде 34 территориальных общественных самоуправления. Нами совместно по проекту «Народный бюджет уже реализовано 108 проектов: детские площадки, спортивные площадки, тротуары, освещение. В прошлом году договорились с председателями ТОС сделать паузу - из-за резко подорожавших стройматериалов. Но при этом удвоить финансирование на новый сезон. В 2023 году финансирование составляет 86, 5 млн. рублей, уже готовы 32 проекта. Это позволило сделать проекты более содержательными, добавить, например, освещение, ограждение, расширить площадку», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Для реализации идей вологжан в областной столице проходит конкурс социальных проектов ТОС. В прошлом году средства были выделены на 12 инициатив: краеведение, безопасность, объединение вологжан. Уже второй раз вологжане выбирают и лучший ТОС Вологды. Это звание и дополнительный 1 миллион рублей к проекту «Народный бюджет» в прошлом году получил ТОС «Прилуки».

Для поддержки активных жителей Вологды ежегодно проводится Премия Общественного совета, для молодых ученых - стипендия имени мецената Христофора Леденцова, для добросовестных трудовых коллективов и работников - электронная доска почета, для некоммерческих организаций -городской конкурс грантов. Кроме того, город помогает подавать заявки и получать президентские, федеральные, региональные гранты. Администрация плотно работает и с национальными диаспорами, для которых Вологда стала вторым домом.

«Мы едины и в праздники, и в трудные времена. Специальная военная операция перевернула жизнь страны и каждого человека. Общий порыв тысяч вологжан - помочь жителям Донбасса и бойцам на передовой. Гуманитарная помощь каждый месяц уходит в зону СВО. Студенты наладили производство походных печей и бань, предприятия - спецтехники и снаряжения, швейбат - теплых вещей и обмундирования. В каждой посылке письма – слова от самого сердца незнакомым солдатам. Они знают, что в них верят, любят и ждут. И что их семьи – получают поддержку. В Вологде это бесплатный детский сад, питание в школе, кружки и секции, бесплатный школьный и студенческий проездной», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В конце ролика Мэр города Сергей Воропанов представил вологжанам «Карту жителя Вологды». Это проект, объединяющий и поддерживающий вологжан. Он представляет собой банковскую карту «Мир», к которой подключена программа кешбэка и бонусов от бизнеса, транспортные карты, городская мотивационная платформа. Участие в городских проектах конвертируется в баллы, а они в полезные бонусы. Проект стартует весной 2023 года.

«Вологжане смогут выбрать – выпустить новую пластиковую карту с индивидуальным дизайном или зарегистрировать в качестве «Карты жителя» уже имеющуюся карту «Мир» любого банка. При этом, по решению Администрации, на карте в индивидуальном дизайне будет доступен более широкий функционал», - прокомментировала новый проект города директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Публичный отчёт за 2022 год стартовал 16 января с темы экономики. Всего вышло девять видеороликов по разным сферам. Все они размещены на странице Сергея Воропанова в социальной сети. А сегодня, 6 февраля, в 19:30 на своей странице в соцсети мэр Вологды проведет итоговый прямой эфир, где ответит на самые частые и актуальные вопросы, заданные в ходе Публичного отчёта.

Вопросы мэру Вологды можно задавать в комментариях под видеороликами, на сайте Мэра Вологды, в call-центре по телефону 8 800 302-16-17 или заполнив бланки в газете «Вологда.РФ». Принести их можно в редакцию по адресу: ул. Козлёнская, 11.