Сдать ненужные книги на благотворительные цели предлагают жителям Вологды

06.02.2023 [Общество]

Сдать ставшие ненужными книги на благотворительные цели предлагают жителям Вологды.

Акцию «Книжный круговорот» объявил вологодский благотворительный проект «КругОворот».

До 18 февраля по четырем адресам в Вологде можно будет сдать ставшие ненужными вам книги:

  • в магазине «КругОворот» на Ленинградской, 150, (вход рядом с «Север спорт»): в будни с 10:00 до 18:00, выходные с 10:00 до 15:00;
  • в центре выдачи «КругОвороТ» на ул. Зосимовской, 17: по субботам с 9:00 до 11:00;
  • в районе улицы Конева по предварительной договоренности с Леной п телефону: 8-981-442-12-08;
  • в районе улицы Чернышевского по предварительной договоренности с Олей по телефону: 8-900-544-61-57.

Завершится сбор мероприятием, в рамках которого пройдет благотворительная распродажа книг, а также книгообмен для всех желающих.

Подробнее за программой мероприятий «КругОворота» можно следить по ссылке.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: книги, благотворительность

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