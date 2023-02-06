Сдать ненужные книги на благотворительные цели предлагают жителям Вологды

Сдать ставшие ненужными книги на благотворительные цели предлагают жителям Вологды.

Акцию «Книжный круговорот» объявил вологодский благотворительный проект «КругОворот».

До 18 февраля по четырем адресам в Вологде можно будет сдать ставшие ненужными вам книги:

в магазине «КругОворот» на Ленинградской, 150, (вход рядом с «Север спорт»): в будни с 10:00 до 18:00, выходные с 10:00 до 15:00;

в центре выдачи «КругОвороТ» на ул. Зосимовской, 17: по субботам с 9:00 до 11:00;

в районе улицы Конева по предварительной договоренности с Леной п телефону: 8-981-442-12-08;

в районе улицы Чернышевского по предварительной договоренности с Олей по телефону: 8-900-544-61-57.

Завершится сбор мероприятием, в рамках которого пройдет благотворительная распродажа книг, а также книгообмен для всех желающих.

Подробнее за программой мероприятий «КругОворота» можно следить по ссылке.

Возрастных ограничений нет.

