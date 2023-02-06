Победителям фестиваля ледяных скульптур вручили приз – 100 тысяч рублей

06.02.2023 [Культура]

Фестиваль ледяных скульптур прошел в Череповце в минувшие выходные. В этом году все скульптуры связаны с военной тематикой потому, что конкур приурочен к 80-етию Сталинградской битвы.

Победа и приз в 100 тысяч рублей достались команде из Санкт-Петербурга и Тюмени за скульптуру «За Родину!»

Второе место и 75 тысяч рублей – у команды из Москвы и Пензы за скульптуру «Сталинградская Мадонна».

Бронза и 50 тысяч рублей – у мастеров из Сергиева Посада за скульптуру «Память».

Все скульптуры можно увидеть на площади Молодежи в Череповце.

Тэги: ледяные скульптуры, фестиваль, Сталинградская битва

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