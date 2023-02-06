Вологодскому добровольцу отказались выплачивать часть причитающихся ему денег

Вологодскому добровольцу отказались выплачивать часть денег, которые ему обещали.

Антон Серов из Бабаево в июле прошлого года пошел добровольцем на спецоперацию. Тогда регионы набирали именные полки и обещали заработок в миллион за полгода и 300 тысяч единоразовой выплаты. Недавно Антон вернулся из зоны СВО, отслужив 6 месяцев и семь дней. Однако одноразовая выплата ему все еще полностью не переведена, а зарплата добровольца оказалась меньше, чем на гражданке.

Антон поступил в именной полк Вологодской области в июле.

«Ушёл в июле. Первым добровольцам выплатили по 100 тысяч рублей сразу. Часть людей, получив деньги, уволились. После этого выплаты разделили на части. Я лично жаловался Евкурову, когда он был на полигоне в Луге, на отсутствие выплат. Нам тогда официально разъяснили, что выплаты всем будут в размере 300 000 рублей. Последний транш — спустя шесть месяцев службы по контракту. Я отслужил 6 месяцев и 7 дней», — рассказал Антон NewsVo.

Из единоразовой выплаты ему два раза перевели по 75 тысяч рублей.

Однако, незадолго до окончания контракта, его перевели в другой полк, который не имеет никакого отношения к именному. Таково решение командования, которое от Антона Серова не зависело. Но в итоге мужчина лишился третьего транша в 175 тысяч рублей. Он обратился к спецпредставителю губернатора с вопросом о выплатах и получил ответ, что она ему не положена.

«Оставшаяся часть выплаты контрактникам именных подразделений производится по истечении 6 месяцев службы в именной части. По мере поступления сведений военкомата денежные средства перечисляются в течение 3 дней. О Вас вологодский военкомат сообщил, что Вы переведены из именного подразделения области в в/часть 1-36-37 приказом командира от 14.11.2022, то есть до истечения 6 месяцев службы, поэтому для перечисления третьей части выплаты не было оснований», — ответил Антону Александр Ершов.

«Перевод из именного подразделения — фактор наказания?! Или мы там за интересы Вологодской области присутствовали?» — Такими вопросами сейчас задается Антон Серов.

Также он показал платежки за контракт. Зарплата как оказалось, не такая большая, как обещали. От 30 000 пока он был на территории России и до 70 тысяч, когда Антон был в Украине. Это не больше, чем у мужчины было на гражданке.

Такую рекламу распространяли в Вологодской области летом 2022 года

Расчетные листы Антона Серова за июль, когда он был на территории России и за октябрь, когда он был в зоне СВО

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области до мобилизации набирали добровольцев, обещая хорошие выплаты. Так, например, в Вологодской области помимо денежного довольствия от Минобороны, льгот и соцпакета, предлагали еще и региональную доплату в 300 тысяч рублей для тех, кто решится ехать в Украину. Позже в поселках стали замечать объявления, где добровольцам стали предлагать за контракт 1 миллион рублей.