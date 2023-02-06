Бесплатные онлайн-занятия английским языком для пенсионеров пройдут в Вологде. Проводит их некоммерческая организация «Дары осени», которая реализуюет образовательные проекты для пенсионеров.
Ранее NewsVo рассказывал о наборе на бесплатные занятия ментальной арифметикой.
Сейчас начался набор участников в проект по изучению английского языка для учеников 50+
– Рады вам сообщить, что АНО «Дары осени» при поддержке Правительства Вологодской области реализуют проект Granny’s English, – говорится в анонсе. – Даже если вы не собираетесь читать Шекспира в оригинале и переезжать в другую страну, занятия английским крайне полезны для организма. Учеными доказано, у людей, изучающих иностранные языки расширяется кругозор, повышается уверенность в себе, даже становится лучше музыкальный слух.
По словам педагогов, процесс изучения иностранного языка способствует формированию нейронных связей. Именно мозг отвечает за правильное функционирование всего организма. Чем моложе мозг, тем здоровее и активнее человек.
– На курсе не будет ничего общего со школой, никаких учебников и скучного заучивания. Наш мозг хитрый, если ему интересно, он будет учиться, – говорят педагоги.
В программе занятий:
- разминочные, держащие мозг в тонусе игры на бытовые, понятные всем темы;
- будут даны инструменты, позволяющие самостоятельно развиваться;
- записи уроков, для возможности пересматривать и не привязываться ко времени;
- формат онлайн, для удобства изучения в любом месте, где есть интернет.
Начало занятий с 6 февраля.
Записаться на обучение можно по телефону 89214065746 (Ольга) или заполните анкету.