Бесплатные онлайн-занятия английским языком для пенсионеров пройдут в Вологде

06.02.2023 [Общество]

Бесплатные онлайн-занятия английским языком для пенсионеров пройдут в Вологде. Проводит их некоммерческая организация «Дары осени», которая реализуюет образовательные проекты для пенсионеров.

Ранее NewsVo рассказывал о наборе на бесплатные занятия ментальной арифметикой.

Сейчас начался набор участников в проект по изучению английского языка для учеников 50+

– Рады вам сообщить, что АНО «Дары осени» при поддержке Правительства Вологодской области реализуют проект Granny’s English, – говорится в анонсе. – Даже если вы не собираетесь читать Шекспира в оригинале и переезжать в другую страну, занятия английским крайне полезны для организма. Учеными доказано, у людей, изучающих иностранные языки расширяется кругозор, повышается уверенность в себе, даже становится лучше музыкальный слух.

По словам педагогов, процесс изучения иностранного языка способствует формированию нейронных связей. Именно мозг отвечает за правильное функционирование всего организма. Чем моложе мозг, тем здоровее и активнее человек.

– На курсе не будет ничего общего со школой, никаких учебников и скучного заучивания. Наш мозг хитрый, если ему интересно, он будет учиться, – говорят педагоги.

В программе занятий:

  • разминочные, держащие мозг в тонусе игры на бытовые, понятные всем темы;
  • будут даны инструменты, позволяющие самостоятельно развиваться;
  • записи уроков, для возможности пересматривать и не привязываться ко времени;
  • формат онлайн, для удобства изучения в любом месте, где есть интернет.

Начало занятий с 6 февраля. 

Записаться на обучение можно по телефону 89214065746 (Ольга) или заполните анкету.
 

Тэги: пенсионеры, занятия, иностранный язык, английский язык

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