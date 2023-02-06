Выставка советских киноафиш откроется в Вологде 7 февраля.

Представленные в экспозиции киноафиши – из коллекции вологодского художника Олега Малинина.

– Художник Олег Малинин собрал уникальную коллекцию киноафиш, небольшая часть которой – всего 17 экспонатов, посвященных фильмам о Великой Отечественной войне, – будет представлена на выставке «Защитники Родины на советском экране». В советское время появление на киноэкранах нового фильма было огромным событием, и зрители всегда внимательно изучали афиши перед кинотеатром, чтобы не пропустить премьеру. Киноафиши считались настоящим искусством: яркие полотна, нарисованные вручную – штучная работа с «живыми» образами, эмоциями и частичкой души художника. Среди фильмов, афиши к которым представлены в Юношеском центре, можно отметить: «Шел солдат», «Житейское дело», «Аты-баты, шли солдаты…», «Вдовы», – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка будет работать с 7 февраля до конца июня в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, 2-й этаж, большой зал. Посетить ее можно будет по будням: с 10:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 1800, пятница – выходной день.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.