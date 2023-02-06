Серия мероприятий, посвященных историко-архитектурному музею «Кижи», пройдет в Вологде с 8 февраля по 9 апреля

06.02.2023 [Культура]

Серия мероприятий, посвященных Государственному историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику «Кижи» пройдет в Вологде с 8 февраля по 9 апреля.

Начнется этот тематический месяц 8 февраля с Дня Детского музейного центра «Кижи». Его участников ждут открытые занятия, мастер-классы и обмен мнениями на тему музейной педагогики.

9 февраля в Вологодском государственном музее-заповеднике откроется уникальная выставка — «Чудо Преображения». Она посвящена не имеющей аналогов реставрации самого большого и сложного традиционного сооружения из дерева на планете — церкви Преображения Господня на острове Кижи.

– На выставке будут экспонироваться более 100 экспонатов: клиновидные потолочные иконы «неба», плотницкие, столярные и инструменты резчика иконостасной рамы, книги, ткани и другие предметы из интерьера церкви. Особый интерес представляет макет Кижского архитектурного ансамбля и макеты, представляющие традиционные плотницкие технологии и технологии реставрации памятника, – говорится в анонсе мероприятия.

Создатели выставки проведут авторские экскурсии по экспозиции.

Также пройдет серия мероприятий для музейных работников.

В завершении торжественного открытия выставки «Чудо Преображения» в Вологодской филармонии состоится концерт деятелей культуры Республики Карелия и Вологодской области, в котором примет участие заместитель директора музея «Кижи» Ирина Аникина — суперфиналист шоу «Голос», лауреат Государственной премии Вологодской области Ирина Федотова, солист Музыкального театра Республики Карелия Юрий Заряднов.

Программа мероприятий в рамках работы выставки «Чудо Преображения» в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике

8 февраля 10.00 -13.00, Вологодский государственный музей-заповедник
День Детского музейного центра музея-заповедника Кижи в Вологодском музее-заповеднике. Открытые занятия, мастер-классы, обмен опытом.

9 февраля 10.00-11.30, Вологодский государственный музей-заповедник
Тренинг «Музейный телеграмм»

9 февраля 12.00-13.30, Вологодский государственный музей-заповедник
Круглый стол «Музейная сувенирная продукция и организация торговли». Обмен опытом.

9 февраля 14.00 -15.30, Вологодский государственный музей-заповедник
Круглый стол и презентация туристского потенциала музея – заповедника «Кижи» совместно с туроператорскими компаниями Республики Карелия

9 февраля 16.00-18.00, Вологодский государственный музей-заповедник
Торжественное открытие выставки «Чудо Преображения»

9 февраля 19.00, Вологодская областная государственная филармония имени Валерия Гаврилина
Творческий вечер – концерт деятелей культуры Республики Карелия и Вологодской области

7 апреля, Вологодский государственный музей-заповедник
Круглый стол «Опыт приспособления памятников деревянной архитектуры под современное использование. Реализованные проекты, трудности, ошибки»

8 апреля, Вологодский государственный музей-заповедник
Презентация учебных и методических ресурсов Всероссийского центра по сохранению деревянного зодчества им. В.С. Рахманова музея-заповедника «Кижи»

Тэги: Кижи, выставка, концерт, музеи

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