Серия мероприятий, посвященных историко-архитектурному музею «Кижи», пройдет в Вологде с 8 февраля по 9 апреля

Серия мероприятий, посвященных Государственному историко-архитектурному и этнографическому музею-заповеднику «Кижи» пройдет в Вологде с 8 февраля по 9 апреля.
Начнется этот тематический месяц 8 февраля с Дня Детского музейного центра «Кижи». Его участников ждут открытые занятия, мастер-классы и обмен мнениями на тему музейной педагогики.
9 февраля в Вологодском государственном музее-заповеднике откроется уникальная выставка — «Чудо Преображения». Она посвящена не имеющей аналогов реставрации самого большого и сложного традиционного сооружения из дерева на планете — церкви Преображения Господня на острове Кижи.
– На выставке будут экспонироваться более 100 экспонатов: клиновидные потолочные иконы «неба», плотницкие, столярные и инструменты резчика иконостасной рамы, книги, ткани и другие предметы из интерьера церкви. Особый интерес представляет макет Кижского архитектурного ансамбля и макеты, представляющие традиционные плотницкие технологии и технологии реставрации памятника, – говорится в анонсе мероприятия.
Создатели выставки проведут авторские экскурсии по экспозиции.
Также пройдет серия мероприятий для музейных работников.
В завершении торжественного открытия выставки «Чудо Преображения» в Вологодской филармонии состоится концерт деятелей культуры Республики Карелия и Вологодской области, в котором примет участие заместитель директора музея «Кижи» Ирина Аникина — суперфиналист шоу «Голос», лауреат Государственной премии Вологодской области Ирина Федотова, солист Музыкального театра Республики Карелия Юрий Заряднов.
Программа мероприятий в рамках работы выставки «Чудо Преображения» в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике
8 февраля 10.00 -13.00, Вологодский государственный музей-заповедник
День Детского музейного центра музея-заповедника Кижи в Вологодском музее-заповеднике. Открытые занятия, мастер-классы, обмен опытом.
9 февраля 10.00-11.30, Вологодский государственный музей-заповедник
Тренинг «Музейный телеграмм»
9 февраля 12.00-13.30, Вологодский государственный музей-заповедник
Круглый стол «Музейная сувенирная продукция и организация торговли». Обмен опытом.
9 февраля 14.00 -15.30, Вологодский государственный музей-заповедник
Круглый стол и презентация туристского потенциала музея – заповедника «Кижи» совместно с туроператорскими компаниями Республики Карелия
9 февраля 16.00-18.00, Вологодский государственный музей-заповедник
Торжественное открытие выставки «Чудо Преображения»
9 февраля 19.00, Вологодская областная государственная филармония имени Валерия Гаврилина
Творческий вечер – концерт деятелей культуры Республики Карелия и Вологодской области
7 апреля, Вологодский государственный музей-заповедник
Круглый стол «Опыт приспособления памятников деревянной архитектуры под современное использование. Реализованные проекты, трудности, ошибки»
8 апреля, Вологодский государственный музей-заповедник
Презентация учебных и методических ресурсов Всероссийского центра по сохранению деревянного зодчества им. В.С. Рахманова музея-заповедника «Кижи»