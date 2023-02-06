Череповецкие волонтеры потеряли посылки, отправленные почтой для участников СВО

Почта России не доставила несколько посылок, отправленных череповчанами в зону СВО.



Волонтеры рассказали, что посылки были отправлены по адресу Москва-400 из Череповца 20 декабря и 23 декабря. Адресат сообщил, что ни одной посылки не получил. Хотя одна посылка дошла до части, 27 дней пролежала на почте, ее никто не получил, и отправилась обратно. Вторая посылка с теплыми вещами и лекарствами до сих пор находится в сортировочном центре Москвы. О потере посылок стало известно на личном приеме депутата Госдумы Алексея Канаева.

Стоит отметить, что отправка посылок не бесплатна. «Почта России» берет 600 рублей за пересыл и 300 рублей за коробку.



И это не единичный случай. Депутат пообещал, что такие ситуации будут рассмотрены в рамках рабочей группы под руководством Андрея Турчака, которая призвана обеспечить законодательное сопровождение поручений президента РФ по мерам поддержки военных и их семей.