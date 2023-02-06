Житель Череповца попробовал неизвестное вещество и лишился прав

06.02.2023 [Общество]

Жителя Череповца лишили прав. Он нашел на улице неизвестное вещество, попробовал его и сел за руль. 

Ночью 27 декабря 2022 года череповчанин ехал за рулем автомобиля марки «Мерседес Бенц» по улице Краснодонцев в Череповце, где и был остановлен сотрудниками ДПС.

«По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у мужчины установлено 0,000 мг/л, после ему было предложено пройти медицинское освидетельствование.
Согласно результатам химико-токсикологического исследования биологического объекта, обнаружены марихуана, каннабиноиды. Действия водителя квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ как управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мужчина в судебном заседании вину признал и рассказал, что шел домой по улице, где случайно пнул пачку, в которой оказались сигареты с наркотическим веществом. Придя домой, он решил их попробовать.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 21 признал череповчанина виновным и назначил ему наказание виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев.

Тэги: лишение прав

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