Вологжане будут отдыхать четыре дня в ближайшие праздники

06.02.2023 [Общество]

Жителям Вологды напомнили о длинных выходных днях. Они приурочены к Дню защитника Отечества. 

Так 23 февраля выпадает на четверг и будет выходным. Кроме того, 24 февраля — пятница — также будет выходным. Это связано с тем, что 1 января в этом году выпало на воскресенье и выходной был перенесен на 24 февраля.

Кроме того, отдыхать вологжане будут 25 и 26 февраля, а 22 февраля сократят на 1 час, согласно действующему законодательству. Таким образом, сотрудники пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня.

При этом для сотрудников компаний и предприятий, которые работают шесть дней в неделю, суббота — 25 февраля — будет рабочим.

Тэги: выходные

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