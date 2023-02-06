Голкипер команды Медиалиги «Reality Джуси» присоединился к вологодскому «Динамо»



Егор Гусев, более известный под ником Jus1keeper, прибыл в расположение вологодского клуба неделю назад. И скоро отправится с командой на второй предсезонный сбор, который пройдёт в Новороссийске.



Ранее Jus уже проходил сборы с «Динамо». В январе он признался, что может покинуть Reality и ведет переговоры с другими командами.

«Уехав в Москву (после предыдущего сбора, прим.) очень не хватало профессионального тренировочного процесса. Приехав в начале недели, был очень рад увидеть команду и тренерский штаб!», — сказал Егор в интервью пресс-службе вологодской команды.

Тренер вратарей «бело-голубых» Сергей Романов сказал что приглашение Гусева поможет остальным вратарям на сборе.

«Он поможет нашей команде вратарей в работе на сборах. Мы знаем его возможности и потенциал. Надеюсь, у него получится спрогрессировать и выйти для себя на новый уровень», — заключил Романов.

Егор Гусей выступал за клубы «Спартак-Орехово»-м (Орехово-Зуево) в сезоне 2017/18 «Керамик» (Балашиха) — в 2019 г., «Знамя труда»-м (Орехово-Зуево) — 2020 и МФК «Realit» (Москва).