Череповчанка подозревается в убийстве своего сожителя

05.02.2023 [Происшествия]

В Череповце задержана подозреваемая в убийстве сожителя. 35-летняя женщина, подозревается в убийстве, которое произошло на фоне ссоры. 

«По данным следствия, вечером 04 февраля 2023 года череповчанка, пребывая в своей комнате общежития на ул. Ленина с сожителем, в ходе ссоры, возникшей после совместного употребления спиртного, ударила его ножом в грудь, причинив смертельные повреждения. Фигурантка была задержана сотрудниками территориального следственного отдела, допрошена в качестве подозреваемой, признавшись в содеянном. Следователям женщина пояснила, что ссора возникла из-за того, что ее сожитель хотел продолжить отдых без нее», — сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области. 

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы: назначен комплекс судебных экспертиз, подозреваемая продемонстрировала свои показания на месте произошедшего события. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения. Убитому мужчине было 34 года.

Тэги: убийство

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