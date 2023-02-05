Череповчанка подозревается в убийстве своего сожителя

В Череповце задержана подозреваемая в убийстве сожителя. 35-летняя женщина, подозревается в убийстве, которое произошло на фоне ссоры.

«По данным следствия, вечером 04 февраля 2023 года череповчанка, пребывая в своей комнате общежития на ул. Ленина с сожителем, в ходе ссоры, возникшей после совместного употребления спиртного, ударила его ножом в грудь, причинив смертельные повреждения. Фигурантка была задержана сотрудниками территориального следственного отдела, допрошена в качестве подозреваемой, признавшись в содеянном. Следователям женщина пояснила, что ссора возникла из-за того, что ее сожитель хотел продолжить отдых без нее», — сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы: назначен комплекс судебных экспертиз, подозреваемая продемонстрировала свои показания на месте произошедшего события. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения. Убитому мужчине было 34 года.