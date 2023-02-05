4 февраля в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных. Среди возвращённых есть вологжане. Об этом сообщил председатель президиума Вологодского отделения общественной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры возвращения на родину с территории Украины 63 российских военнослужащих. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ
Четырех вологжан вернули из плена с территории Украины
4 февраля в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 российских военных. Среди возвращённых есть вологжане. Об этом сообщил председатель президиума Вологодского отделения общественной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев.
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