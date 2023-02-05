6 «золотых» медалей, из 6-ти возможных — результат выступления девчонок из команды «Вершина» в составе сборной Вологодской области на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, которые прошли в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) со 2 по 4 февраля.
Настоящей героиней этих соревнований стала Екатерина Лапушкова, которая выиграла две золотых медали на личных дистанциях, затем с сестрой Анастасией заняла первое место в дисциплине «пешеходная связка» и помогла сборной Вологодской области одержать победу в командных соревнованиях. Четверка Кира Григорьева, Анастасия Лапушкова, Екатерина Лапушкова и Полина Чегодаева выиграли дистанцию «пешеходная-группа» среди юниорок, а также обошли всех в этой же дисциплине на более сложной дистанции среди женщин.
6 золотых медалей завоевала команда «Вершина» на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
6 «золотых» медалей, из 6-ти возможных — результат выступления девчонок из команды «Вершина» в составе сборной Вологодской области на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, которые прошли в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) со 2 по 4 февраля.
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