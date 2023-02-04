Хоккеисты череповецкой «Северстали» крупно обыграли своих соперников из ярославского «Локомотива»

04.02.2023 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» крупно обыграли своих принципиальных соперников из ярославского «Локомотива» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Команды уже встречались в пятый раз в этом сезоне и только в одном, из четырех предыдущих матчей, череповчанам удалось победить.

Накануне «жёлто-чёрные» открыли счёт в середине второго периода. Руслан Абросимов, с передачи Робина Пресса реализовал большинство. В третьей двадцатиминутке уже сам шведский защитник череповчан делает счет 2:0, забрасывая шайбу так же в большинстве. На счёту Пресса уже 40 очков по системе гол+пас (11+29), в 58 матчах сезона. По этому показателю он самый результативный в «Северстали» не только среди защитников, но и во всей команде.

Окончательный же счёт в матча установил Даниил Вовченко, отправив шайбу уже в пустые ворота. 3:0, «Северсталь» одерживает вторую крупную победу подряд.

«Сегодня гордость переполняет. Полный дворец, ребята хорошо выложились. Хорошая командная победа, ещё и с „сухарём“. Хорошо сработало большинство сегодня — два гола забили. Сегодня один позитив. Всех с победой!», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане набирают 62 очка и занимают 7 место конференции «Запад». Следующий матч «жёлто-чёрные» проведут 7 февраля, в этот день они сыграют с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Тэги: хоккей

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