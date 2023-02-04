Каждый год у 4 тысяч вологжан диагностируют рак

Каждый год в Вологодской области регистрируют более 4 тысяч человек, которым впервые диагностировали злокачественные новообразования. И максимальное число заболевших в возрастной группе 60-64 года. Первое место по распространенности онкологических заболеваний занимает рак толстого кишечника и прямой кишки, у женщин часто выявляют злокачественные новообразования молочной железы и кишечника, у мужчин – рак легкого и предстательной железы.

При прохождении диспансеризации можно выявить рак молочной железы, легкого, шейки матки, кишечника, простаты. Это позволит на ранних стадиях начать лечение.

Согласно многочисленным исследованиям, генетика и ряд других факторов, не зависящих от нас, способствуют развитию онкозаболевания лишь в 30% случаев.



Как сократить риск развития рака на 70%?



— Откажитесь от курения любой никотиносодержащей продукции (электронных сигарет, вейпов, кальянов), т.к. они вызывают рак легких.

— Уменьшите количество употребления алкоголя.

— Правильно питайтесь. Откажитесь от употребления жареных и копченых блюд, переработанной мясной продукции.

— Поддерживайте нормальный вес тела.

— Пейте достаточное количество воды (не менее 1,5 - 2 литров).

— Ведите активный образ жизни. Регулярная физическая нагрузка должна стать для вас привычкой.

— Загорайте правильно. Избегайте прямых солнечных лучей, берегите кожу от ожогов и откажитесь от солярия. Используйте солнцезащитное средство.

— Держите хронические заболевания под контролем и не занимайтесь самолечением.



Ежегодно проходите флюорографию, это позволит выявить онкопатологию на ранней стадии.

Большое значение для раннего выявления онкопатологии имеет диспансеризация, в рамках которой выполняются следующие исследования:

- Анализ кала на скрытую кровь, что позволяет заподозрить рак толстого кишечника. При положительном результате в таком случае назначается дополнительное обследование.

-Маммография у женщин с 39 лет позволяет выявить изменения в молочной железе.

-Цитологическое исследование мазка у женщин это очень важное исследование, позволяющее выявить рак на ранней стадии

- Определение ПСА (простат-специфического антигена) всем мужчинам старше 40 лет с целью определения изменений в предстательной железе.

-Гастроскопия и обзорное УЗИ брюшной полости — один раз в год после 40 лет.

- Осмотр офтальмолога — раз в год всем взрослым.

- Осмотр стоматолога — 1-2 раза в год абсолютно всем с самого детства.

- Общий анализ крови — не реже одного раза в год.