Историческую территорию площадью почти 9 га планируют благоустроить в Великом Устюге.

Великоустюгский проект «От нового мифа к древним истокам» одержал победу в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации малые города в 2021 году. Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

– Общественное пространство площадью почти 9 га будет благоустроено на средства федерального гранта в размере 85,0 млн рублей. Утверждены графики мероприятий по реализации проекта, определен срок завершения работ – IV квартал 2023 года, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. – Территория Александровского озера и Городища ограничиваются улицами Красной и Набережной, площадью Коммуны и Земляным мостом. Здесь же находится архитектурный памятник – Церковь Чуда Архангела Михаила в Хонех.

Сообщается, что это место ценно своим историческим прошлым и живописным ландшафтом. Достаточно долгое время территория Александровского и Смольниковского озер была неухоженной.

– Концепция направлена на создание не просто комфортной среды для жителей, но и на развитие новой культурной и образовательной площадки под открытым небом. Будущая общественная территория станет центральной частью большого кольцевого маршрута и даст импульс к дальнейшему развитию общественных пространств, находящихся рядом, – говорится в сообщении.

В рамках благоустройства здесь установят стеклянную ротонду, которая по стилистике будет напоминать архитектуру средневековой устюжской крепости Городища первой четверти 17 века.

Также здесь разместят арт-объекты в единой стилистике.

– Специалисты планируют применить архитектурный прием «парящего» объекта. На стеклянных стелах будут размещены исторические фотографии. Они станут своеобразными инфопоинтами, которые помогут посетителям визуально восстановить утраченные исторические виды на город. Также появятся места для отдыха, качели под навесами, беседки. Предусмотрены возможности для зимних развлечений. В порядок приведут место катания с горок на Смольниковском озере и каток, который летом можно использовать как волейбольную площадку. Планируется установка комфортного павильона, здесь можно будет переждать дождь, снег и скрыться от жаркого солнца. Фасад сооружения украсит старинная шемогодская резьба по мотивам эскиза устюжской художницы, – говорится о планах в пресс-релизе.

Создатели нового общественного пространства оставят существующий рельеф берегов, по террасным переходам и лестницам можно будет спуститься к воде или прогуляться по деревянному настилу, полюбоваться природой.

У второго Александровского озера предполагается организовать три места отдыха с мостиками, идущими к воде.

